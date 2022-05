Rodelbahn im Harz ist nach Neubau startklar für Trainingsbetrieb

Schierke - Für ihren Traum haben die Harzer Rodelsportler sechs Jahre lang gekämpft, nun geht er in Erfüllung: Am Freitag (5. November) wird Schierkes neue Rennschlittenbahn eingeweiht. Zu den ersten Fahrten am Barenberg haben sich Gäste wie Sven Eggert vom Bob- und Rodelclub Ilsenburg oder die Olympiasiegerin und mehrmalige Weltmeisterin Tatjana Hüfner aus Blankenburg angekündigt. Weit mehr als 100 Besucher werden erwartet.

„Samstagvormittag können wir mit dem Training loslegen“, sagt Dirk Klaus voller Vorfreude. Wie der Chef des Schierker Rodel- und Bobsportvereins (RBV) erläutert, solle mit den Partnern aus den anderen beiden Ostharzer Rodelhochburgen noch abgestimmt werden, wer wann die 300 Meter lange Betonpiste nutzt. „Je mehr Schlitten auf der Bahn sind, desto besser.“

Nachgerüstet werden sollen nach dem offiziellen Start noch eine moderne Zeitmessanlage, Beschallung und Beleuchtung. Dafür hätte die Stadt Wernigerode LED-Lampen zur Verfügung gestellt, ergänzt Projektkoordinator Jörg Augustin. Um den Aufbau kümmern sich die Schierker Sportler selbst.

Zusatzkosten gestemmt dank Spendenbereitschaft

Der Geschäftsführer des Kreissportbundes Harz sei vor allem froh über „die absolute Punktlandung bei den Zusatzkosten“. Denn eine harte Bande hätte das Projekt beinahe noch auf der Zielgeraden ausgebremst: Die Baukosten explodierten.

Im Herbst 2020 musste der Untergrund zusätzlich stabilisiert werden, da Regen Bahn und Baustraße in ein Schlammloch verwandelt hatte. Dazu mussten statt der angepeilten Sparvariante alle Kurven mit Spritzbeton gebaut werden – 13 mal teurer als geplant. So war der ursprünglich avisierte Rahmen von 680.000 Euro nicht zu halten, insgesamt kostet der Bahnbau nun 865.000 Euro.

Um den damit verbundenen Anstieg des zehnprozentigen Eigenanteils zu stemmen, riefen die Rodler zu einer Spendenaktion über die Internet-Plattform „99 Funken“ mit der Harzsparkasse auf. „Die Resonanz war riesig. Mehr als 100 Unterstützer halfen uns, bis Mitte Oktober das Ziel von 17.800 Euro zu erreichen“, schwärmt Augustin. Schließlich kamen sogar mehr als 18.000 Euro zusammen.

Sobald im Harz Frost herrscht, wird Bahn vereist

Doch nicht nur die Piste mit sechs Kurven ist neu am Barenberg. Auch ihr Vereinshäuschen haben die Wintersportler pünktlich zur Eröffnung des neuen Harzer Rodler-Mekkas komplett renoviert. „Dazu haben wir die Grillhütte mit der wahrscheinlich schönsten Aussicht weit und breit aufgebaut – auf Brocken und Schierke“, erläutert Klaus. Wie der RBV-Vorsitzende berichtet, wollen die Vereinsmitglieder noch das Umfeld der Bahn auf Vordermann bringen.

Die Betonrinne mit Kunststoff-Banden an den Geraden könne vereist werden, sobald Frost herrsche. Bis dahin trainieren Rennrodler, Skeletonis und Bobfahrer auf Tausendfüßer-Schlitten mit Rollen an den Kufen.

Im Winter alte Rodelbahn mit Schnee verkleidet

Der Vorgänger der Schierker Bahn stammte aus dem Jahr 1969. „Die Geraden bestanden aus Beton-U-Elementen, die Kurven aus Holzbrettern – sie mussten wir ständig erneuern“, erinnert sich der ehemalige Rodeltrainer Augustin. Im Winter sei die Konstruktion per Hand mit Schneematsch ausgekleidet worden. Über die Jahre wurde der alte Baukörper immer maroder. So standen die Rennrodler vor der Frage: Schließung der einzigen Bahn im Harz oder Sanierung?

Als Alternative wäre den drei Vereinen nur Fahrten zu den mehrere Hundert Kilometer entfernten großen Eiskanälen in Altenberg (Sachsen), Oberhof (Thüringen) und Winterberg (Nordrhein-Westfalen) geblieben. 2015 begannen die Vorbereitungen zur Rettung der einzigen Bahn der Harzregion.