An der Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode kommen Besucher nun auch kulinarisch auf ihre Kosten. Wer den Foodtruck betreibt und welche Leckereien und Snacks auf der Speisekarte stehen.

Rollender Imbiss für die Dampflockwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen in Wernigerode: Das steht auf der Speisekarte

Wernigerode. - In die Geschichte der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) einzutauchen macht hungrig. Toben sowieso. Abhilfe gibt es für die Besucher von Dampflokwerkstatt und Erlebnisspielplatz direkt am Heltauer Platz in der Wernigeröder Innenstadt - dort hat nun ein Foodtruck seinen Stammplatz.