Rübelands Burgstraße ist in schlechtem Zustand

Die Lage an der Burgstraße wird immer prekärer. Große Fahrzeuge sollen umgeleitet werden, so dass sie die Strecke mit der maroden Stützmauer meiden.

Die Stützmauern an der Burgstraße in Rübeland sind seit langem marode. Das Bauwerk muss entlastet werden.

Rübeland - Unten rauscht die Bode lautstark vorbei, oben bröckeln die Steine: An der Burgstraße in Rübeland stehen die Uhren eher auf fünf nach denn auf fünf vor zwölf. „Die Stützmauern sind seit längerem abgängig. Das ist auch an der Oberfläche sichtbar“, sagte Bauamtsleiter Enrico Schmidt in der Sitzung des Rübeländer Ortschaftsrates am Donnerstagabend.