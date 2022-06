Rüttelstreifen sollen Raser zwischen Blankenburg und Hüttenrode bremsen

Mit einer Ramme werden die Pfosten für die neuen Leitplanken an der Bundesstraße 27 in die Erde getrieben - hier in den Kurven zwischen dem Rastplatz am Ziegenkopf iund Blankenburg. Ende nächster Woche soll die Straße für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

Fotos (2): Jens Müller