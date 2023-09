Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Befragten im Landkreis Harz sind unzufrieden mit ihrem Einkommen. Woran das liegt und was ihnen beim Thema Arbeit gut gefällt.

Harte Arbeit: Mitarbeiter gießen in der Walzengießerei in Quedlinburg glühendes Metall in eine Form.

Landkreis Harz/MZ - Es gibt zwei Landkreise in Sachsen-Anhalt, die Jahr für Jahr, Monat für Monat um den ersten Platz in der Arbeitslosenstatistik kämpfen: der Harz- und der Bördekreis. In der Regel liegt die Börde hier auf Platz 1, und das wird mit der Intel-Ansiedlung in Magdeburg vermutlich zementiert werden.