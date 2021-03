Vom Gerüst an der Westfassade des Wernigeröder Rathauses aus werden die vermutlich schadhaften Balkenköpfe untersucht. Wie weitreichend die Schäden sind, muss sich erst noch zeigen. Foto: Katrin Schröder

Wernigerodes Rathaus ist Aushängeschild der Innenstadt. Die Fassade braucht eine Sanierung. Vorher müssen die Schäden untersucht werden.

Wernigerode l Wer offenen Auges durch die Wernigeröder Innenstadt flaniert, dem ist es bereits aufgefallen – das Gerüst an der Westseite des Rathauses. „Wir untersuchen die Wände auf Schäden“, erklärt Baudezernent Burkhard Rudo auf Volksstimme-Nachfrage. Die Stadtverwaltung bereitet derzeit eine umfassende Sanierung der Rathausfassade vor und nimmt zuvor das 1427 erbaute Wahrzeichen genau unter die Lupe.



Auf den ersten Blick mag man es kaum glauben, doch die letzte Schönheitskur liegt schon lange zurück. 1993 ist die Rathausfassade zuletzt grundlegend erneuert worden und hat einen frischen Anstrich erhalten. „Es geht aber nicht nur um Farbe. Wir müssen uns mit der Substanz beschäftigen“, betont Burkhard Rudo. Deshalb haben Baufachleute bereits im vergangenen Jahr den Baukörper untersucht und vier potenzielle Schadstellen identifiziert (die Volksstimme berichtete).



Während nach weiteren Sondierungen für drei dieser Bereiche Entwarnung gegeben wurde, hat sich im vierten der Verdacht auf Holzschäden verhärtet. „Wir haben an dieser Stelle Unregelmäßigkeiten“, so Rudo. Betroffen ist die Holzbalkendecke, die den Fußboden im Rathaussaal bildet. Dort seien morsche Balkenköpfe festgestellt worden. „Wir müssen uns jetzt ein Bild davon verschaffen.“



Wände und Fußböden werden geöffnet

Dazu ist es nötig, die Wände zu öffnen, und zwar von innen wie von außen. Während in der vergangenen Woche ein Teil der beauftragten Holzexperten und Restauratoren auf dem Gerüst an der Außenmauer arbeitete, waren ihre Kollegen im großen Festsaal im Rathausinneren beschäftigt.



Dort wurden mehrere Wandverkleidungen geöffnet, der Putz abgenommen und die Fußbodenverkleidung aufgenommen. Weil dabei viel Schmutz anfällt, wurde eigens eine Staubschutzwand eingebaut. Der Saal ist in dieser Zeit nicht für andere Zwecke verfügbar. „Das ist eine aufwendige Angelegenheit, aber ohne Alternative“, so Rudo.



Denn von außen könne man nicht erkennen, welche Schäden im Inneren bestünden und wie weit diese vorangeschritten seien. Nach einer Woche lägen jedoch noch keine klaren Befunde vor. „Wir haben ein recht diffuses Bild von mehreren Auffälligkeiten“, so Rudo. Das Holz der Deckenbalken sei vermutlich geschädigt, doch wie tief dies gehe und was die Ursachen dafür seien, sei weiterhin unklar.



Denkbar wäre, dass man jetzt auf seit Jahrhunderten unentdeckte Schädigungen stoße, die etwa durch Feuchtigkeit bedingt sein könnten. Dies liege nahe, weil die Westseite betroffen ist.



„Das ist die bewitterte Seite des Bauwerks, mit Fachwerk und Holz. Das führt zwangsläufig zu Schäden“, so Burkhard Rudo. Zudem habe es in diesem Bereich häufiger Veränderungen und Umbauten gegeben, zum Beispiel habe sich dort einst eine Außentreppe befunden.



Der Blick ins Innere der Wände sei wie eine baugeschichtliche Zeitreise. „Wir sehen Hilleborchsche Wanddekorationen und solche aus diversen anderen Phasen“, erklärt der Dezernatschef. Neue Erkenntnisse zur Geschichte des um 1420 errichteten Gebäudes, die bei derartigen Untersuchungen gewonnen werden, würden stets zusätzlich dokumentiert.



Der Augenschein lege aber nahe, dass einige Schäden jüngeren Datums sein könnten. „Man hat vermutlich beim Umbau in der 1930er Jahren nicht so gut gearbeitet“, sagt der Baudezernent. Zudem seien statische Probleme aufgetreten, die ergründet werden müssten. Dazu müssten die Wände und der Fußboden weiter geöffnet werden. „Wir brauchen noch mindestens zwei Wochen“, so Rudo.



Putz an vielen Stellen beschädigt

Wenn feststehe, welche Schäden an Balken und Fachwerk zu beheben seien, könne die Sanierung weiter geplant werden. Denn es sei höchste Zeit, etwas für die Außenhülle des Rathauses zu tun. „Der Putz ist an vielen Stellen geschädigt“, so Rudo. Und Farbe sei nicht nur für die Optik, sondern auch als Schutz bedeutsam.



Wie viel das Vorhaben kosten wird, stehe noch nicht fest, doch das Geld sei im Haushalt eingeplant. Rund 1,5 Millionen Euro sind jährlich für die Instandhaltung der 180 städtischen Gebäude vorgesehen, zu denen das Rathaus zählt. Die Fassadensanierung ist jedoch ein Langzeitprojekt. „Das ist organisatorisch und finanziell eine Angelegenheit, die nicht in einem Jahr zu stemmen ist“, weiß der Baudezernent.



Das gilt schon deshalb, weil das Aushängeschild und Wahrzeichen eines der meistgenutzten öffentlichen Gebäude in der Stadt sei, zum Beispiel für Sitzungen, Veranstaltungen und Hochzeiten. „Eine Sanierung muss sich um wichtige Termine herumrahmen“, so Rudo. Gleichwohl habe das Projekt Priorität. Das Rathaus müsse stets in Topzustand sein und stehe ständig unter Beobachtung, betont der Dezernent. „Es ist eins der schönsten und markantesten Rathäuser überhaupt, eines der beliebtesten Fotomotive und das wertvollste Gebäude der Stadt.“