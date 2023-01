Schierkes Touristinfo schließt: Wo Harzurlauber künftig beraten werden

Schierke/Wernigerode - Rodeltipps, Freizeitgestaltung in der Winterzeit und Wanderrouten: In Schierkes Touristinformation in der Brockenstraße 10 finden Besucher des Brockendorfs eine Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme. Damit ist es dort demnächst aber vorbei. Das rustikale Blockhaus schließt seine Pforten.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.