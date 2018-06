Die Verträge für die Oper der 23. Wernigeröder Schlossfestspiele sind unterzeichnet. Aufgeführt wird Verdis "Rigoletto".

Wernigerode l Es ist ihnen immer wieder eine Herzensangelegenheit und Freude, die Opernaufführung der Wernigeröder Schlossfestspiele zu unterstützen. Das haben Volksstimme-Regionalverlagsleiter Thomas Helmuth (rechts) und der Stadtwerkechef Steffen Meinecke (links) gegenüber Christian Fitzner versichert.

Anlass für das Treffen mit dem Musikdirektor des Philharmonischen Kammerorchsters auf dem Schlossinnenhof, wo Verdis „Rigoletto“ am 10. August Premiere feiert, war die Unterzeichnung des Sponsorenvertrages. Weitere „Rigoletto“-Vorstellungen sind am 11., 17., 18., 24. und 25. August, jeweils 19.30 Uhr, sowie am 20. August um 15 Uhr. Karten in den Volksstimme-Servicestellen und unter biber ticket-Hotleine 0391/59 99 700.