Schnelles Internet in Ilsenburg

Die seit Herbst 2020 errichtete Glasfaser-Leitung von Wernigerode in Richtung Ilsenburg geht in Betrieb. Viele Anlieger können dann das schnelle Internet nutzen.

Andreas Sack (links) und Mitinhaber Lothar Heuer nehmen in diesem Tagen die neu verlegte Glasfaserleitung von Wernigerode nach Ilsenburg in Betrieb.

Ilsenburg - Sie haben sich seit Herbst durch Ortschaften, unter Straßen hindurch und zumeist entlang der ortsverbindenden Radwege an der alten B 6 gebuddelt. Jetzt ist sie fertig: Die Verbindungstrasse, die Teile von Darlingerode, Drübeck und Ilsenburg mit neuen Datenleitungen aus Glasfaser ans megaschnelle Internet anbindet.

„In Darlingerode bekommen bei der Gelegenheit gleich die neu am Bokeberg entstehenden Häuser einen Glasfaseranschluss“, sagt Mit-Geschäftsführer Andreas Sack. Das Wernigeröder Unternehmen betreibt bereits in den Ilsenburger Wohngebieten Tiergarten, Mahrholzberg und Karlstraße ein Breitbandkabelnetz für Internet, Telefon und Fernsehen. Vor allem die Mieter der Wohnungsbaugesellschaft und der Wohnungsbaugenossenschaft nutzen schon seit einigen Jahren schnelles Internet mit 100 Megabit pro Sekunde von Heuer & Sack. Ab sofort seien Bandbreiten bis 300 Mbit/s bestellbar. Demnächst könne die Leistung auf 1000 Mbit/s, also in den Gigabit-Bereich, gesteigert werden, kündigt Heuer & Sack in einer Presseinformation an. Das Unternehmen hat eine runde halbe Million in das Projekt investiert und versorgt nach eigenen Angaben etwa 1000 Haushalte.

Keine einheitliche Versorgung

Mit der Inbetriebnahme des neuen Netzes beginnt für einen Teil der Ilsenburger Einwohner das neue Zeitalter der Datenübertragung. Zum Bedauern vieler war es jedoch nicht möglich, die Stadt einheitlich zu versorgen. So ist die Versorgung im Prinzip dreigeteilt.

Das Wernigeröder Unternehmen Heuer & Sack GbR betreibt in den eingangs genannten Wohngebieten ein Netz. Vodafone hat laut Heuer & Sack ein Netz in der Ilsenburger Innenstadt. Für ein Großteil der verbliebenen Stadtgebiete hat die Deutsche Telekom jetzt in Eigeninitiative und ohne staatliche Förderung die Vorbereitungen zum Erschließen begonnen. Auch hier wird auf die aktuell modernste Technologie gesetzt: Glasfaser bis in jedes Haus, was Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglichen werden lässt.

Erst Pleite, dann Ausbau

Damit verkehrt sich eine riesengroße Pleite nun zumindest für die Ilsenburger doch noch ins große Glück: Ursprünglich sollte dort die Magdeburger Firma MDDSL das Breitbandnetz ausbauen. Allerdings sah sich MDDSL, nachdem sie im Kreisgebiet vielerorts bei Ausschreibungen mitgeboten und den Zuschlag bekommen hatten, plötzlich mit der Vielzahl an Aufträgen überfordert.

Die Folge: Im Raum Ilsenburg wurden die Zuschläge ebenso zurückgegeben wie beispielsweise in den Harzgeröder Ortsteilen. Weil sich der eigenfinanzierte Ausbau in Ilsenburg für die Telekom rechnet, rücken 2022 die Bagger an.

Eine entsprechende Absichtserklärung haben Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) und der Regionalchef der Telekom kürzlich unterzeichnet. Wer also noch gar nichts hat – eine Liste der noch zu erschließenden Straßen ist auf der Homepage der Ilsenburger Stadtverwaltung nachlesbar - der kann sich im Laden von Mike Schröder am Marktplatz informieren.