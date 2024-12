Sachbeschädigung im Harz Schon wieder: Randalierer beschädigen nächsten Spielplatz in Wernigerode

Schmierereien, Brandlöcher, beschädigte Tischtennis-Platte: Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha ist entsetzt über die neuen Vandalismus-Schäden an einem Spielplatz in der Harz-Stadt. Die muss erneut tief in die Tasche greifen.