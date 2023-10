Siegrune Ärger um Schulzirkus in Wernigerode: Blitze oder Nazi-Symbol auf Kinder-Kostümen?

Der „Circus Smiley“ gastiert seit Jahren mit seinem Schulprojekt in Wernigerode. Einige Kostüme bei der jüngsten Vorstellung geben Rätsel auf: Sie zeigen ein Symbol, das verdächtig an ein Logo aus dem Dritten Reich erinnert. So reagieren die Verantwortlichen.