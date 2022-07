Sommerabenteuer der Volksstimme Sechs Knaller für Kinder in den Sommerferien

Ring frei zur nächsten Runde: Auch in diesem Sommer entführt die Volksstimme Ferienkinder zusammen mit Eltern oder Großeltern in sechs Abenteuer. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 20. Juli, auf dem Flugplatz in Ballenstedt.