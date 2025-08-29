Die Selketalbahn verschwindet vorerst aus dem Harz – und vielleicht für immer? Ein Bauprojekt zwingt zur Pause. Doch die finanzielle Lage der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) mit Millionendefiziten machen eine Rückkehr ungewiss.

Millionen fehlen, Strecke marode: Droht der Selketalbahn im Harz das endgültige Aus?

Eines der vielen Probleme der HSB: Die „Ballerina“ genannte Dampflok 99 6001, die Stammlok auf der Selketalbahn im Harz, kann aktuell wegen des technischen Zustands nicht fahren.

Wernigerode/Harzgerode. - Die Fans der Selketalbahn müssen tapfer sein: Ab Ende 2026 wird die beliebte Schmalspurbahn im Ostharz ihren Betrieb für voraussichtlich fünf Jahre komplett einstellen. Der Grund ist der Bau eines Hochwasser-Rückhaltebeckens im Bereich Straßberg. Ob die Selketalbahn danach wieder rollen wird, steht aktuell in den Sternen.