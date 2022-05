Siebenbürgen-Hilfe in Stapelburg nimmt derzeit keine Sachspenden mehr an

Alle Jahre wieder – sind beim Verein „Kinderhilfe für Siebenbürgen“ kurz vor der Adventszeit die Lager prall gefüllt. Der Verein erwartet in den nächsten Tagen zwei 40-Tonner, die dann ihre mehrtägige Reise nach Siebenbürgen in Rumänien antreten. Dort betreibt eine Stapelburgerin ein Hilfsprojekt.

Hilmar Rasche, Vereinsvorsitzender der Kinderhilfe für Siebenbürgen, sortiert die Patenpakete im Lager in Stapelburg. In Kürze sollen zwei Hilfstransporte nach Rumänien starten.

Stapelburg - Kiste stapelt sich auf Kiste in einem Nebengebäude des Wohnhauses von Hilmar Rasche in Stapelburg. Auf den meisten Kisten stehen Namen und Orte – die meisten von ihnen sind typisch rumänisch, denn sie kennzeichnen die Empfänger der Sendung. Bei diesen Paketen handelt es sich um sogenannte Paten-Pakete, also um Sendungen, die von Paten in Deutschland an ein bestimmtes Kind in Siebenbürgen geht.