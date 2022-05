So endet Premierensaison für ersten Essbare-Wildpflanzen-Park im Harz

In Benneckenstein ist der erste Essbare-Wildpflanzen-Park im Harz und ganz Ostdeutschland entstanden. Doch zum Ende der Pflanzsaison fehlt den ehrenamtlichen Gärtnern etwas.

Benneckenstein - Die Premierensaison im ersten Essbare-Wildpflanzen-Park (Ewilpa) des Harzes endet. Zum Abschluss haben Mitglieder des dafür 2019 gegründeten Vereins mit Kindern der Benneckensteiner Grundschule und am Schützenhaus neue Bäume in die Erde gebracht. „Damit haben wir im ganzen Ort nun mehr als 1600 Pflanzen verteilt“, berichtet Vereinschefin Gudrun Kopka. „Vielleicht steht in einigen Jahren auf unseren Ortseingangsschildern ,Ewilpa-Ort Benneckenstein’“, fügt sie schmunzelnd hinzu.