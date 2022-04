So kann im Harz Regenwasser für Toilette genutzt werden

Wer im Gebiet des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode Regenwasser für Toilette und Waschmaschine nutzen möchte, muss einen Wasserzähler an seiner Zisterne installieren.

Wernigerode - Ein Satz im Volksstimme-Beitrag über die „Parents for Future“ im Harz hat Leser Hans-Günter Fiolka stutzen lassen: „Zudem nutzen die beiden Regenwasser als Brauchwasser – auch für die Toilette.“ Ob das rechtens ist, will der Wernigeröder wissen. „Die Abwassermenge wird ja durch den Verbrauch an Trinkwasser ermittelt“, schreibt er.