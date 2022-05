So lautet das Ergebnis zur Riesenrad-Frage in Wernigerode

Wird ein Riesenrad der Hingucker des Weihnachtsmarktes in Wernigerode oder nicht? Nachdem es um diese Fragen Irritationen gegeben hatte, ist sie nun final geklärt.

Von Juni bis November 2021 war das Riesenrad ein Hingucker auf der Angerspitze in Wernigerode. Bereichert die Attraktion auch den diesjährigen Weihnachtsmarkt?

Wernigerode - Während die einen froh sind, dass das Riesenrad endlich abgebaut wurde, können es andere kaum erwarten, wieder Höhenluft in Wernigerode zu schnuppern. Nicht nur in den sozialen Netzwerken wird dieses Thema seit Wochen heiß diskutiert. Wessen Hoffnungen sich in dieser Adventszeit erfüllen, steht nun endgültig fest.