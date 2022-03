So sollen junge Vietnamesen im Kampf gegen Fachkräftemangel im Harz helfen

Ende August starten 15 junge Vietnamesen ihre Ausbildung in Harzer Betrieben. Das Projekt soll dem Fachkräftemangel in der Region entgegenwirken.

Minh Thi Le ist zusammen mit ihrer Tochter Lam Ngoi Thu Nguyen aus Vietnam nach Wernigerode gereist, um in der bunten Stadt am Harz eine Ausbildung zu absolvieren.

Wernigerode - 10.000 Kilometer von ihrer Heimat Hoi An entfernt, wagt Minh Thi Le zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter Lam Ngoi Thu Nguyen den Start in ein neues Leben. In Wernigerode möchte die Vietnamesin nämlich eine Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei der Tourismus GmbH der Fachwerk-Stadt absolvieren. Dazu hat die 31-Jährige nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren Mann verlassen, der weiterhin an der Universität in der vietnamesischen Partnerstadt als Dozent arbeitet.