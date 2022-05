Rekultivierung So wird alte Mülldeponie bei Wernigerode fit für die nächsten 100 Jahre

Etwa 680.000 Tonnen Abfall lagern in einem von zwei markanten Hügeln vor Wernigerode. Da die Abbauprozesse in der Deponie weitgehend abgeschlossen sind, geht es nun an die endgültige Gestaltung der Halde – ein Millionenprojekt.