Es wird der Höhepunkt der Sommerferien in Wernigerodes Waldhofbad: die erste Arschbombenmeisterschaft. Wie sich Interessierte noch anmelden können und was die Besucher wissen müssen.

Sommer-Highlight: Erste Arschbombenmeisterschaft in Wernigerode

Wer traut sich? In Wernigerodes Waldhofbad steigt die Arschbombenmeisterschaft.

Wernigerode. - „Bauchklatscher ade, Arschbombe olé“: Es wird spritzig im Wernigeröder Waldhofbad - oder besser gesagt: noch spritziger als sonst. In dem beliebten Freibad findet der erste Arschbombenmeisterschaft statt. Die Premiere verspricht nicht nur Erfrischung in und am Becken, sondern jede Menge Gaudi – für die Teilnehmer und auch für die Besucher.