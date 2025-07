Die Zeiten des Leerstands sind vorbei: Neben der Krellschen Schmiede in Wernigerode ist ein Sommergarten entstanden. Welches Konzept sich dahinter verbirgt, auf welche Leckereien sich die Gäste freuen dürfen und wie es mit dem Hof nach dem Sommer weitergeht.

Lost Place wird zum Treffpunkt in Wernigerode: Sommergarten an der Krellschen Schmiede eröffnet

Letzte Vorbereitungen, bevor die ersten Gäste kommen: André Sonsalla (links) und Anja Schult eröffnen einen Eventhof in Wernigerode. Hilfe gibt es von Andreas Weiner.

Wernigerode. - Während draußen noch die letzten Tische und Stühle platziert werden, probiert Normen Hammer in der Küche schon seine Rezepte aus. Bald ist es soweit: In Wernigerode wird ein Eventhof eröffnet. Obwohl sich dieser an der Breiten Straße, der Flaniermeile der Harzstadt, befindet, blieben die Vorbereitungen und Bauarbeiten größtenteils verborgen. Ein großes Holztor schirmte neugierige Blicke ab. Nun aber wird das Geheimnis gelüftet.