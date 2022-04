Sorger vor Wahl zum Bundestag verärgert

Der Ortschaftsrat in Sorge will, dass der Oberharz-Ortsteil wieder ein eigenes Wahllokal erhält. Doch daraus wird nichts.

Sorge - Wenn am kommenden Sonntag der neue Bundestag gewählt wird, machen sich die Wähler aus Sorge auf den Weg ins Wahllokal in Tanne – wenn sie nicht bereits per Brief ihre Stimme abgegeben haben. Der Vorstoß der Sorger, wieder ein eigenes Wahllokal einrichten zu können, sei gescheitert, berichtete Ortsbürgermeister Otfried Wüstemann (parteilos) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.