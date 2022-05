Stieger mit Brandwunde in Hausarztpraxis abgewiesen

Der verbrannte Unterarm eines Stiegers wurde in der Arztpraxis in Hasselfelde nicht behandelt.

Hasselfelde - Ärztliche Hilfe hat Christian Wahlert in einer Praxis in Hasselfelde gesucht – wie er sagt, vergeblich. Mit einer großen Brandwunde habe er am Montag die Hausarztpraxis in dem Oberharz-Ortsteil aufgesucht, berichtet der Stieger. Den Unterarm habe er sich am Tag zuvor versehentlich bei einer Geburtstagsfeier verbrannt. „Im ersten Moment erschien es mir nicht so schlimm“, sagt der 26-Jährige. Das sah sein Chef allerdings anders: Mit einer Brandwunde, die den halben Unterarm bedecke, sei nicht zu spaßen, er solle zum Arzt gehen.