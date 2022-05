Stolperfallen: Kritik an maroden Straßen im Wernigeröder Stadtfeld

Wernigerode - Die Straßen im Stadtfeld gleichen einem Flickenteppich. Ob Minslebener Straße, Max-Otto-Straße, Walther-Grosse-Ring oder Dr.-Jacobs-Straße – die Fahrbahnen in dem Wernigeröder Wohngebiet haben ihre besten Zeiten hinter sich.

Schlaglöcher, aufgerissene Asphaltdecken, verwitterte Rillen zwischen den alten Betonplatten – überall finden sich Stolperfallen. Und mit jedem Frost werden es mehr – sehr zum Missfallen der Anwohner.

Aber nicht nur der Nachbarschaft im Stadtfeld stinkt der Zustand der Straßen gewaltig. Auch Stadtrat Ilja Schicker (Bunte Liste, bunte Stadt) stört sich an dem Missstand in dem Wohngebiet. „Der Straßenbelag in der Max-Otto-Straße ist in Teilen so schlecht, dass es für Radfahrer gefährlich wird“, merkte Schicker in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses an. Die Fugen seien inzwischen fünf bis sechs Zentimeter tief ausgespült.

Im Wernigeröder Rathaus ist das Problem längst bekannt, wie Baudezernent Immo Kramer versichert. In den nächsten Monaten werde es mit den Stadtwerken und dem Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode Abstimmungen über mögliche „Gemeinschaftsmaßnahmen“ geben – also über den grundhaften Ausbau der jeweiligen Straßen mit Neuverlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen und Erneuerung der Fahrbahndecke.

„Für die nächsten Jahre werden wir uns da einige Schwerpunkte setzen müssen“, so Dezernent Kramer weiter. „Wir gucken uns das an.“