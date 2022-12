Wegen Sturm: Harzer Schmalspurbahnen stellen Betrieb zum Brocken ein

Wegen des stürmischen Wetters stellen die Harzer Schmalspurbahnen am Donnerstag den Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken ein. Alle Infos.

Der Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken der Harzer Schmalspurbahn wird am Donnerstag wegen des stürmischen Wetters eingestellt.

Quedlinburg/DUR/acs - Es ist stürmisch im Harz. Nachdem der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch eine Unwetterwarnung für den Oberharz herausgegeben hatte, hält das stürmische Wetter auch am Donnerstag weiter an.

Wegen des Sturms stellt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) für den gesamten Tag den Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt Schierke – Brocken ein. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn findet fahrplanmäßig statt, teilte das Unternehmen mit.