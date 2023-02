Wegen des stürmischen Wetters stellen die Harzer Schmalspurbahnen am Freitag den Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken ein. Alle Infos.

Der Betrieb auf dem Streckenabschnitt Schierke - Brocken der Harzer Schmalspurbahn wird am Freitag wegen des stürmischen Wetters nicht aufgenommen.

Quedlinburg/DUR - Es ist stürmisch in Sachsen-Anhalt und vor allem im Harz: Nachdem der Deutsche Wetterdienst am Freitag eine Sturmwarnung viele Landkreise Sachsen-Anhalts und der Oberharz herausgegeben hat, stellt die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) am Freitag den Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt Schierke – Brocken ein.

Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn findet fahrplanmäßig statt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.