weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Sturm trifft Harz: Feuerwehr im Dauereinsatz – Brücke im Ilsetal schwer beschädigt

Schäden durch Orkan Sturm trifft Harz: Feuerwehr im Dauereinsatz – Brücke im Ilsetal schwer beschädigt

Orkanartige Böen haben am Samstag im Landkreis Harz massive Schäden hinterlassen. Besonders Ilsenburg trifft es hart – eine Brücke im Ilsetal am Ausgangspunkt vieler Wanderwege ist vorerst gesperrt. Eine erste Schadensbilanz.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 05.10.2025, 10:44
Ein Transporter am Waldhotel am Ilsestein in Ilsenburg wurde von einem umfallenden Baum zerstört.
Ein Transporter am Waldhotel am Ilsestein in Ilsenburg wurde von einem umfallenden Baum zerstört. Foto: Muhammad Al-Rubayie

Landkreis Harz/MZ. - Die Feuerwehren im Landkreis Harz waren am Samstag seit den frühen Morgenstunden immer wieder im Einsatz: Vor allem im Bereich des Altkreises Wernigerode waren durch Sturm Bäume umgestürzt.