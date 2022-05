Sturmschäden: Baum fällt im Oberharz um und bleibt in Astgabel hängen

Elend (vs) - Der Baum blockierte auf der B27 in Richtung Königshütte die Straße, teilte Lars Meißner von der Stadtjugendfeuerwehr Oberharz am Brocken mit. Umgefallen blieb er in der Astgabel eines gegenüberliegenden Baumes hängen und stellte somit die Einsatzleute vor eine besondere Herausforderung.