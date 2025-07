Anfahrt mit Rübelandbahn möglich Tag der offenen Tür bei Schausägewerk im Harz: Neue Aktion für Kinder geplant

Das Schausägewerk in Elbingerode kann an zwei Tagen besichtigt werden. Am 12. und 13. Juli können Besucher Eindrücke und Wissen über die alte Handwerkskunst gewinnen, für die jüngsten Gäste gibt es eine besondere Aktion. Und für Dampflokfans ist eine besondere Anreise möglich.