In Schutzanzügen bargen Feuerwehrkameraden auch ein totes Schaf auf dem Grundstück in Wienrode. Foto: Feuwehr Blankenburg

Mehrere Haustiere haben Feuerwehr, Polizei und Veterinäramt im Harzdorf Wienrode gerettet. Doch für viele Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Wienrode l Ein übler Geruch hat am Freitag in der Neuen Straße in Wienrode einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Veterinäramt ausgelöst. Nachbarn hatten wegen des Gestanks den Notruf gewählt. Den Einsatzkräften bot sich auf dem betreffenden Grundstück ein Bild des Grauens. Überall lagen Tierkadavar herum, wie die Feuerwehr Blankenburg berichtet.

„Neben der Sicherung eines Hundes retteten wir auch diverse lebende Tiere von dem Grundstück“, erklärte Blankenburgs Ortswehrleiter Alexander Beck. Weiterhin halfen seine Kameraden bei der Bergung zahlreicher Kadaver an eine zentrale Sammelstelle auf dem Grundstück. Ein speziell angefordertes Entsorgungsunternehmen übernahm letztlich den Abtransport der verendeten Tiere. Laut Schilderungen der Kameraden wurden sie vor Ort beschimpft und sogar bedroht, sodass sie ihre Arbeit nur unter Polizeischutz verrichten konnten.

Die geretteten Tiere wurden vorübergehend auf einem Bauernhof untergebracht, wofür die Retter herzlich dankten. „Niemand sollte wegschauen, wenn er in seiner Nachbarschaft etwas bemerkt“, so Alexander Beck, der dringend empfielt, sich an die verantwortlichen Ämter zu wenden, so dass geholfen werden kann. Insgesamt waren elf Kameraden der Feuerwehr Blankenburg, fünf Polizeibeamte und fünf Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramtes im Einsatz.