Toriis, Buddhas, Kois - Klein Japan am Blankenburger Bergeshang

Dritte Premiere dieses Sommers für die Mitstreiter der Aktion „Schau in den Garten“ von Volksstimme, dem Verein „Blankenburg blüht auf“, Stadtverwaltung und Harzsparkasse: Sie waren erstmals in einer Kleingartenanlage in Blankenburg zu Gast. Ingrid und Frank Kubista entführten die Gäste dort in ihren japanischen Garten und zu ihrem „Pflegekind“ .

Blankenburg - Fast 30 Jahre lang ist Frank Kubista schon auf Montage. „Ich bin überall in Deutschland unterwegs“, erzählt der Blankenburger, für den es in seiner Freizeit daher nur ein Ziel gibt: sein Garten in der Kleingartenanlage „Am Bergeshang“. „Wir fahren zwar auch mal in den Harz, aber das ist seine Oase“, sagt Lebenspartnerin Ingrid, für die die Parzelle etwas ganz Besonderes ist. Und davon konnten sich bei schönstem Spätsommerwetter auch die Mitstreiter der Aktion „Schau in den Garten“ überzeugen, die erstmals in eine Kleingartenanlage eingeladen wurden.