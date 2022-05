Touristiker hoffen auf gutes Jahr 2022 im Oberharz

Zuversicht herrscht beim Ausblick auf den Tourismus in der Stadt Oberharz am Brocken für 2022. Einnahmen aus zwei Bereichen sollen für gefüllte Kassen sorgen.

Genügend Geld in der Kasse hat derzeit der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken.

Rübeland - 7800 Euro Plus bleiben unter dem Strich: Laut seinem Wirtschaftsplan rechnet der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken für 2022 mit einem leichten Überschuss. Die Stadtratsmitglieder hat der Ausblick überzeugt: In ihrer Sitzung gaben sie dem Plan, der Teil des städtischen Haushalts ist, ebenso ihre Zustimmung wie dem Jahresabschluss für 2020. Laut Plan rechnen die Touristiker mit Einnahmen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro und mit Ausgaben in Höhe von knapp 2,09 Millionen Euro. „Wir orientieren uns am Jahr 2018 mit einer realistischen Einschätzung“, erläuterte Marketingleiter Markus Mende unlängst im Betriebsausschuss.