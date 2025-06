Das neue „Top Model of the World“ ist gekürt. 40 Frauen aus aller Welt sind beim dem Schönheitswettbewerb gegeneinander angetreten. Hat es bei Barbara Arndt, der Kandidatin aus Wernigerode, für den Titel gereicht?

Triumph oder Enttäuschung? So hat Wernigeröderin bei "Top Model of the World"-Wahl abgeschnitten

Barbara Arndt aus Wernigerode nahm als deutsche Kandidatin bei dem internationalen Schönheitswettbewerb "Top Model of the World" teil.

Wernigerode/Hurghada. - Wer ist die Schönste Frau der Welt? Diese Frage ist nun beantwortet: Das Finale bei der Suche um das „Top Model of the World“ ist gelaufen. An dem internationalen Schönheitswettbewerb in Ägypten nahm auch die Wernigeröderin Barbara Arndt teil. Hat sie sich die Krone gesichert?