Pandemie Trotz Corona: Ist der Weihnachtsmarkt in Wernigerode ohne 3G-Regel möglich?

Weihnachten steht vor der Tür – und damit auch die Frage: Was ist 2021 in Sachen Weihnachtsmarkt überhaupt möglich? In Wernigerode sind die Touristiker auf der Suche nach einem praktikablen Weg.