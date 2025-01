Eventstätte im Harz Trotz Eigentümerwechsels: Fürstlicher Marstall in Wernigerode bleibt Veranstaltungslocation - vorerst

Der Marstall ist eine beliebte Eventlocation in Wernigerode. Nun steht ein Besitzerwechsel an. Was bedeutet das für alle, die in den kommenden Monaten in dem historischen Gebäude ihre Hochzeit oder ein Firmenjubiläum feiern wollen? Wie lange besteht dazu noch die Möglichkeit?