Die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) setzt mit einer Kombination aus Neubauten und Sanierungen nicht nur auf die Schaffung von mehr Wohnraum in der Harz-Stadt. Eine der größten Investitionen dieses Jahres ist die Fertigstellung eines neuen Ärztehauses.

Wernigerode. - Noch ist das Gebäude an der Ilsenburger Straße in Wernigerode in ein Gerüst gehüllt. Doch dort, wo aktuell noch Arbeiter mehrerer Gewerke tätig sind, sollen schon bald Patienten eine Anlaufstelle finden. Die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) lässt ein Ärztehaus errichten.