Tschernobylhilfe organisiert Kinderfest in Weißrussland statt Ferien im Harz

Großen Spaß hatten die Mädchen und Jungen beim Animationsprogramm in der Abenteuerwelt des Hotels „Gorin“ in Stolin. Möglich gemacht hat diesen Vormittag die Tschernobylhilfe Harz. Normalerweise hätte der Verein die Kinder wieder für vier Wochen in den Harz geholt.

Foto: René Foltis