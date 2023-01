Überleben im Harzer Wald: Survivaltrainer René Golz lehrt, wie das selbst im Winter geht

Abenteuer – mit ihnen verdient René Golz sein Geld. Als Survivaltrainer lehrt er im Oberharzer Wald anderen das Überleben in der Wildnis. Wer besucht seine Kurse?

Benneckenstein - Ein nass-kalter Januar-Tag. Während da die meisten lieber in eine Decke gekuschelt auf der Couch bleiben, zieht es René Golz in die Natur. Nicht nur für einen Spaziergang. Der Wahl-Benneckensteiner übernachtet im Freien – im aus Planen selbst gebastelten Zelt. Von den einen erntet er dafür Verständnislosigkeit. Andere wollen es ihm nachtun. Letztere werden immer mehr, berichtet Golz. Für sie bietet er besondere Erlebnisse im Oberharz an: Überlebenstouren.