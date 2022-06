Warum zwei Musiker aus Sachsen-Anhalt Ärger mit einer ukrainischen Pop-Diva haben

Wernigerode - Die Sängerin Ani Lorak ist nicht nur in ihrer Heimat ein Superstar, die Musikerin hat in ganz Osteuropa eine riesige Fangemeinde. Allein ihr Facebook-Profil hat 1,4 Millionen Follower. Ihre Konzerte sind meist ausverkauft. Nun kommt die 43-jährige Popdiva zu mehreren Konzerten nach Deutschland. Im Vorfeld verschickte das Management von Ani Lorak aber eine Mail an eine kleine Band aus dem Harz. Der Inhalt stürzte die zwei Musiker aus Derenburg zwischen Halberstadt und Wernigerode ins Unglück.