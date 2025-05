Am Montagabend (19. Mai) ist es in der Kaufland-Filiale in Quedlinburg zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Nach dem Austritt von mindestens einer unbekannten Substanz ist ein Großeinsatz des Katastrophenschutzes ausgelöst worden.

Quedlinburg. - Großeinsatz für den Katastrophenschutz im Harzkreis: Nach dem Austritt einer unbekannten Substanz in der Kaufland-Filiale in Quedlinburg hat die Leitstelle am Montagabend gegen 18.40 Uhr einen Großalarm ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehren und Rettungskräfte aus dem gesamten Harzkreis eilten in die Welterbestadt. Gegen 20 Uhr war noch völlig unklar, um welche Substanz es sich handelt. Eine technische Havarie mit dem unkontrollierten Austritt von reizender oder giftiger Substanz ist demnach ebenso möglich wie schlimmstenfalls ein Anschlag.