Hasselfelde – Ein Autofahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 81 zwischen Rappbodetalsperre und Hasselfelde verunglückt und dabei verletzt worden. Der 21-Jährige hatte auf Höhe des Stemberghauses versucht, einem plötzlich auf der Straße auftauchenden Fuchs auszuweichen und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so die Mitteilung der Polizei am Sonntag.

Das Auto überschlug sich mehrfach und kam dann im Straßengraben zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr, so die Polizei im Harz.