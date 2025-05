Am Donnerstag ist ein betrunkener Autofahrer auf der L242 in Richtung Ballenstedt unterwegs gewesen. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und streifte einen Baum.

Ballenstedt. - Am Donnerstag ist ein betrunkener Autofahrer mit 2,47 Promille auf der Landesstraße 242 von Rieder in Richtung Ballenstedt im Harz unterwegs gewesen und hat bei einem Unfall einen hohen Sachschaden verursacht, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann sei, wie die Beamten schildern, mit seinem VW Touareg von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Leitpfosten kollidiert und habe auch einen Baum gestreift. Nach ungefähr 40 Metern sei er zum Stillstand gekommen.

Unfall im Harz: Betrunkener Fahrer verursacht hohen Sachschaden

Verletzt wurde er dabei nicht. Am Fahrzeug sowie am Leitpfosten und am Baum entstand jedoch ein Sachschaden von ungefähr 9.500 Euro.

Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr wird nun gegen den Mann ermittelt.