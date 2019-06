Bei einem missglückten Überholmanöver bei Elbingerode im Harz ist ein Biker mit zwei Autos kollidiert und dabei verletzt worden.

Elbingerode (vs) l Ein 67-jähirger Biker ist am Dienstag, 18. Juni 2019, bei einem Unfall auf der B 27 verletzt worden. Wie das Polizeirevier Harz am mitteilt, kollidierte der Mann aus Limburg an der Lahn mit seiner BMW aus Richtung Elbingerode kommend in Richtung Rübeland bei einem Überholmanöver an einer unübersichtlichen Rechtskurve mit dem vor ihm fahrenden Auto.

In Folge dessen geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Auto zusammen. Der Biker wurde erst auf die Motorhaube und dann auf die Straße geschleudert.

Der 67-Jähirge wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.