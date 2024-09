Riesenschreck für eine Autofahrerin am 8. September: An einem unbeschrankten Bahnübergang in Gernrode stößt sie mit einem Zug der Harzer Schmalspurbahnen zusammen. Nicht zum ersten Mal, das solch ein Unfall passiert.

Durch Kraftfahrer viel frequentiert: der Bahnübergang in der Otto-Franke-Straße in Gernrode. Er ist einer von insgesamt 86 auf der Strecke der Selketalbahn.

Gernrode/Landkreis Harz/MZ. - Als am unbeschrankten Bahnübergang in der Osterallee in Gernrode ein Pkw mit einer Dampflok der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) zusammenstößt, wird die Autofahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Den Unfall am 8. September hatte der Lokführer trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können. Sind die Bahnübergänge der HSB sicher?