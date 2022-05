Urlaub mit Kindern im Harz: Unterkünfte für Familien und Attraktionen

Der Harz hat viel zu bieten und zieht zu jeder Jahreszeit viele Touristen an. Wo Familien mit ihrem Nachwuchs übernachten können und was mit Kindern unternommen werden kann, verrät Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes.

Der Hasseröder Ferienpark in Wernigerode gehört zu den beliebesten Reisezielen für Familien. Viele Ferienhäuser stehen hier Familien mit Kindern zur Verfügung. Zum Ferienpark gehört auch das Brockenbad.

Wernigerode - Der Harz ist eine beliebte Urlaubsregion. Im Jahr 2020 haben laut Statistischem Landesamt rund 2,3 Millionen Gäste in der Region übernachtet. Insbesondere in der Ferienzeit zieht der Harz viele Familien mit Kindern an.