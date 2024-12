Die Friedhofssatzung der Stadt Oberharz am Brocken soll in einem Punkt geändert werden, der die Angehörigen betrifft.

Stadt Oberharz am Brocken. - Nach der Trauerfeier gemeinsam an das vorgesehene Grab gehen, der Sarg oder die Urne wird anschließend in die Erde gelassen, Abschied nehmen. Auch auf den Friedhöfen in der Stadt Oberharz am Brocken ist dieser Ablauf üblich – mit einer Ausnahme. Das Einlassen der Urnen in die anonyme Gemeinschaftsanlage, die sogenannte Grüne Wiese, geschieht ohne Beisein der Hinterbliebenen. Das könnte sich nun ändern.