„Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“ - getreu diesem Motto startet die dritte Auflage der Volksstimme-Aktion „Schau in den Garten“. Bis 15. Juli können sich Gartenfreunde aus Blankenburg und den Ortsteilen noch melden, ihre Oasen zu präsentieren. Foto: Jens Müller

Zwei Projekte hat der Verein "Blankenburg blüht auf" für den Sommer geplant: Autokino und die Neuauflage der Aktion "Schau in den Garten".

Bewerbung Interessenten für die Aktion „Schau in den Garten“ können sich melden bis zum 15. Juli unter dem Stichwort „Schau in den Garten“ per E-Mail unter: redaktion.blankenburg@volksstimme.de. Die Postanschrift lautet: Harzer Volksstimme, Breite Str. 48, 38855 Wernigerode. Gern gesehen sind auch Fotos und eine kurze Beschreibung der Gärten.(jn)

Blankenburg l Neue Mitstreiter hat der Verein „Blankenburg blüht auf“ in seine Reihen aufnehmen können. Die vor einigen Jahren gegründete „Initiative für Blankenburg“ hat sich nun dem Verein angeschlossen. „Wir haben festgestellt, dass es bei unseren Ideen und Plänen viele Schnittstellen gibt“, erklärte Andreas Meyer, der mit weiteren engagierten Blankenburgern seit Jahren unter anderem die Kehrwoche organisiert und bereits erfolgreiche Aktionen zur Belebung und Verschönerung des Stadtparks und der Innenstadt gestartet hat.

„Über den Verein wollen wir unsere Aktivitäten und unsere Kräfte bündeln“, begründete Meyer den Schritt, sich von der rein privaten Initiative zu lösen und in eine Vereinsstruktur einzugliedern. Als eine der ersten gemeinsamen Aktionen kündigte Vereinschef Hanns-Michael Noll ein Autokino an, das auf dem Hof der Domäne in der Tränkestraße angeboten werden soll.

Autokino-Start mit "Dirty Dancing"

Auf der jüngsten Vorstandssitzung wurden dazu weitere Einzelheiten besprochen. So haben sowohl der Trink- und Abwasserverband Vorharz, als auch Bernhard Daldrup als Hausherren Grünes Licht gegeben, so Noll. Das Konzept berücksichtige alle derzeit gültigen Hygieneauflagen. Es sieht unter anderem vor, dass maximal 50 Autos auf den Hof fahren können und dort auf festen Stellflächen eingewiesen werden, wie Jens Grezes erläuterte. Eingelassen werden ausschließlich Kinofans, die ihre Tickets im Vorverkauf geordert und auch bezahlt haben. Um den Verkauf abzuwickeln, ist extra eine Internetseite geschaltet worden, die ab heute aktiv ist. Sie lautet www.autokino-blankenburg.de.

Das erste Blankenburger Autokino wird am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juni, auf der Domäne laufen. Wie Mirjam Dahl-Pedersen ankündigte, wird auf einer Großbildleinwand zunächst jeweils ein 15-minütiger Vorfilm laufen. Als Hauptfilme sind am Freitag der Hollywood-Klassiker „Dirty Dancing“ (USA, 1987) und am Samstag die schwarze Komödie „Das brandneue Testament“ (Belgien/ Frankreich/ Luxemburg, 2015) zu sehen. Einfahrt in die Domäne ist an beiden Abenden ab 21 Uhr.

Der Vorstand von „Blankenburg blüht auf“ hat sich außerdem darauf verständigt, die Gemeinschaftsaktion „Schau in den Garten“ mit der Harzer Volksstimme, der Stadtverwaltung und der Harzsparkasse nicht der Corona-Pandemie zu opfern, sondern sie doch noch stattfinden zu lassen. Deshalb sind nochmals alle Hobbygärtner aus Blankenburg, Börnecke, Cattenstedt, Derenburg, Heimburg, Hüttenrode, Wienrode und Timmenrode aufgerufen, sich zu beteiligen und zu bewerben (siehe Info-Kasten).

Die ersten beiden Auflagen waren bei den Beteiligten auf ein begeistertes Echo gestoßen. „Viele Gartenbesitzer haben ja gerade in der Corona-Zeit ihre Gärten auf Vordermann gebracht“, so die Organisatoren, die nun darauf hoffen, dass sich möglichst viele Interessierte melden, um ihre Oasen öffentlich zu präsentieren.

Profitipps für den Garten

Bei den Gesprächen mit den Experten können Erfahrungen und Tipps zur Gestaltung der Gärten und zur Pflanzenpflege ausgetauscht werden. Melden können sich übrigens nicht nur private Hobbygärtner, sondern auch Unternehmen, Institutionen, Vereine, Kindergärten und Schulen. Erwartet werden auch keine perfekten Gärten. Melden kann sich jeder, der eine Grünfläche umgestalten, erweitern oder auch erst anlegen möchte. Auch für diejenigen soll die Expertenrunde wertvolle Tipps und Anregungen geben.