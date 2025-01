Interessante Immobilie Verkauf von beliebter Harzer Raststätte: Jetzt wetteifern gleich drei Interessenten um Schierkes Loipenhaus

Zieht bald wieder Leben in Schierkes Loipenhaus? Für die beliebte Raststätte in den Harzer Bergen wird ein neuer Besitzer gesucht. Obwohl dieser erst einmal viel Geld in Reparaturen investieren muss, ist das Interesse an dem Gebäude offensichtlich groß.