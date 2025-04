Wernigerode. - Verkaufsoffene Sonntage bieten eine willkommene Gelegenheit, außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu shoppen. In Wernigerode können Einwohner und Besucher auch in diesem Jahr an einigen Sonntagen nach Herzenslust einkaufen und verschiedene Events genießen. Hier gibt es die Termine:

Verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode 2025

In diesem Jahr werden vier verkaufsoffene Sonntage in Wernigerode stattfinden. Zum „ChocolArt“ öffnen die Geschäfte am Freitag, 31. Oktober und einmal am Sonntag, 2. November, die Türen.

Die beiden nächsten Verkaufssonntage finden am 30. November und am 7. Dezember anlässlich zur Weihnachtszeit statt.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.