Im Landkreis Harz kam es zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Pkw, bei dem eine Person verletzt wurde.

Silstedt (vs) l Am Donnerstag (2. April) fuhr ein 32-Jähriger Wernigerode mit einem Traktor inklusive Anhänger auf der K 1346 aus Richtung Benzingerode. Gegen 14 Uhr beabsichtigte er, die L 82 in Richtung der Straße In den sauren Wiesen zu überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Ortsmitte kommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 22-jährige Autofahrerin aus Halberstadt leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.